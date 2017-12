Negociação da Alca está lenta demais, dizem os EUA O secretário do Tesouro dos EUA, John Snow, manifestou hoje preocupação com a lentidão das negociações para a criação da Alca. "Estamos ansiosos para fazer um bom progresso nas negociações para a Alca, mas estamos preocupados porque elas estão lentas demais", disse Snow em Cartagena, depois de uma reunião com o presidente colombiano Álvaro Uribe. Snow elogiou a política econômica da Colômbia. "Essas políticas são precisamente aquelas que vão permitir que o país tenha mais prosperidade, mais crescimento e mais empregos", disse. O PIB da Colômbia cresceu 1,6% em 2002 e a previsão é de que tenha uma expansão de 2% neste ano. Nos últimos anos, os EUA deram US$ 2,5 bilhões em ajuda à Colômbia, a maior parte para a área militar. Uribe deverá encontrar-se com o presidente dos EUA, George W. Bush, em Washington, no dia 2 de maio, quando deverá pedir mais ajuda.