Negociação entre Brasil e FMI entra pela madrugada A reunião entre técnicos do Brasil e do Fundo Monetário Internacional (FMI) varou a madrugada na sede do Fundo. Os técnicos brasileiros chegaram à sede do órgão às 9h15 da manhã (horário local) de ontem e ficaram reunidos até após a uma hora desta madrugada. Segundo uma fonte que acompanha a negociação, pelo menos o valor do pacote já foi estabelecido. O pacote a ser liberado para o Brasil deve incluir em torno de US$ 10 bilhões em dinheiro novo. Com este acordo, o Brasil deverá se tornar o segundo ou terceiro país que mais extrapolou no uso de sua cota com o FMI. A Turquia era o País relativamente mais endividado com o Fundo, tendo utilizando 1.500% de sua cota, seguida, até a semana passada, pela Argentina, com 509%. O Brasil vinha na terceira posição, com 358,72%. Agora, com os empréstimos recebidos recentemente, o Uruguai, que tinha 242% da cota, certamente passou a ser o segundo em utilização da cota. Portanto, como a fonte sugeriu que o Brasil deverá passar a Argentina (ou até mesmo o Uruguai), isto significa que, com o pacote novo, o Brasil terá que usar mais do que os 509% da Argentina. Como a cota brasileira é hoje de cerca de US$ 3,036 bilhões, isto significaria uma liberação na casa de US$ 10 bilhões em dinheiro novo. Informações obtidas pela Agência Estado são de que o Brasil está fechando um novo acordo com o Fundo, e não uma extensão do atual. "Vai ser a mesma coisa que aconteceu com o acordo de 98. Em 2001, quando faltavam seis meses para acabar o acordo de 98, decidiu-se zerar e refazer um novo programa, anunciado em agosto de 2001", disse a fonte ouvida pela AE. No mercado ontem, as expectativas eram de que o pacote total do Fundo com o Brasil atingisse de US$ 15 bilhões a US$ 25 bilhões, incluindo, além de dinheiro novo, outros tópicos, como a flexibilização de reservas.