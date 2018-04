Negociação entre Mercosul e UE deixa de lado temas comerciais O Mercosul defende a criação de uma área de livre comércio entre os blocos. A União Européia (UE) fala em progressiva liberalização do comércio. A busca de um consenso sobre o conceito institucional do Acordo de Associação Inter-Regional entre a UE e os quatro países do Mercosul (Brasil Argentina, Paraguai e Uruguai) vai dominar os debates do capítulo político na 7.ª Reunião da Comissão de Negociações Birregionais, que começou nesta segunda-feira em Buenos Aires, com diplomatas e técnicos dos dois blocos. Com uma agenda reduzida e esvaziada pela ausência do tema comercial da pauta das discussões, as negociações devem buscar avanços nos capítulos sobre política e cooperação. Na avaliação do embaixador brasileiro Clodoaldo Hugueney, subsecretário-geral de Assuntos de Integração Econômica e de Comércio Exterior, todos os capítulos de uma eventual área de livre comércio entre os dois blocos já estariam praticamente definidos. O que falta, além da barganha para valer, é definir alguns "princípios orientadores" - como o prazo final da discussão, de preferência até 2005, e um tratamento mais benevolente para o lado mais pobre, o Mercosul. Os temas, entretanto, são vistos com ressalvas pelos europeus. Ambos os lados vão buscar o consenso, adotando uma nova linguagem para acomodar os interesses. "Essa negociação tende a evoluir de forma mais rápida que a da Área de Livre Comércio das Américas (Alca)", disse Hugueney. "Neste momento, se a discussão sobre o comércio não avança como o esperado, tentamos na área política." A expectativa do embaixador é de que os acordos sejam firmados na Cúpula de Madri, que reunirá chefes de Estado e de governos da Europa, América Latina e Caribe, em 17 e 18 de maio. O acordo de facilitação de negócios envolveria a eliminação de regras burocráticas. Mostrar o empenho da integração não passa de um esforço político, porque na prática e na ótica do Mercosul, a exemplo do estabelecido para a Alca, o acordo só será efetivado quando as negociações de todos o temas forem concluídas. A agenda inclui temas de procedimentos aduaneiros, normas técnicas, comércio eletrônico e medidas de caráter sanitário e fitossanitário, "mas tudo de forma bem superficial, pois estamos vivendo uma crise econômica na Argentina e às vésperas das eleições presidenciais na França (previstas para junho)", analisa uma fonte brasileira. A expectativa dos negociadores brasileiros é de que a arrancada das conversas, na área de comércio, ocorra em novembro, quando os ministros das Relações Exteriores dos quatro países do Mercosul e os comissários europeus de Comércio, Pascal Lamy, e de Relações Exteriores, Chris Patten, se reunirão no Brasil, sob a presidência brasileira do Mercosul e sob a presidência dinamarquesa, pela UE. Essa proposta será discutida em Buenos Aires e deve ser oficializada pelos presidentes na Cúpula de Madri. Uma segunda reunião, ainda sob a presidência argentina do Mercosul, está prevista para o fim de maio, em Buenos Aires, onde as discussões comerciais seriam o tema central, segundo o embaixador argentino Roberto Lavagna. No entanto, as tarifas não fazem parte dessa rodada porque os europeus já avisaram que todos os seus técnicos estão envolvidos com o fechamento da negociação com o Chile, que deve ser anunciado em Madri. Até agora, a negociação tem uma proposta européia feita em julho do ano passado, na 5ª Rodada de Montevidéu, e uma contraproposta do Mercosul, feita em novembro, em Bruxelas. A proposta européia de "desgravação tarifária" (redução ou eliminação gradual de tarifas) para o Mercosul estabelece uma divisão de quatro categorias para o setor industrial e seis para o agrícola. A contraproposta do Mercosul na 6.ª Rodada de Bruxelas insistiu nos termos "liberalização de bens e serviços para uma futura área de livre comércio entre as partes".