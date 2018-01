Negociação entre UE e Mercosul pode terminar em 2004 A reunião ministerial entre o Mercosul e a União Européia (UE) definiu, segundo representantes dos blocos, que o processo de negociação do acordo de livre comércio entre eles poderá terminar no final de 2004. O ministro brasileiro das Relações Exteriores, Celso Amorim, afirmou que o calendário aprovado hoje é bastante claro em si mesmo com objetivos de negociação bem conhecidos. "As conversas foram muito francas e o fato de termos chegado a uma data é para demonstrar que existe uma disposição política", afirma Amorim. O comissário europeu de Comércio, Pascal Lamy, afirmou que a "articulação entre as negociações inter-regionais e multilaterais são importantes para que o acordo cumpra o resultado OMC Plus - que o acordo Mercosul/UE vá além dos números consolidados na OMC. Questionado pela Agência Estado sobre o que teria mudado em dois dias, quando o comissário afirmou que ainda era cedo para fixar uma data para o fim da negociação, Lamy respondeu: "Realmente eu falei que era cedo para fixar uma data e não para vislumbrar um prazo. E foi o que acordamos hoje."