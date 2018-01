Negociação não é so agricultura, diz embaixador da UE no Brasil O embaixador-chefe da delegação da Comissão Européia no Brasil, alemão Rolf Timans, mandou um recado nesta quinta-feira ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Em pronunciamento dirigido a empresários em São Paulo, ele disse que "o País deve pensar muito bem antes de colocar toda ênfase no tema agricultura". O Brasil, que por meio do Mercosul, negocia um acordo de livre comércio com os europeus, insiste que a União Européia (UE) reduza os subsídios à agricultura e as barreiras não-tarifárias contra produtos do agronegócio. Timans espera que o novo governo brasileiro tenha uma visão mais ampla sobre o acordo, que vá além da agricultura. A UE, segundo ele, é muito mais do que agricultura. "É pena que o Brasil veja a negociação dessa forma", disse. Ele admitiu que a União Européia, mesmo com a reforma da Política Agrícola Comum, quer manter alguma agricultura na Europa. E por ser menos competitivo, o setor vai continuar a necessitar de apoio oficial. Para o embaixador, há outras oportunidades para o Brasil na União Européia que não sejam a agricultura. Ele destacou, como exemplos, as exportações de têxteis, de calçados e, na área de serviços, a construção civil. "A impressão é que a indústria brasileira não olha para a Europa", disse. O Brasil precisa entender, na opinião de Timans, que não conseguirá vender 100% dos produtos agrícolas para a Europa. "Os brasileiros devem explorar outros mercados", afirmou. Ele justificou a afirmação dizendo que o País já vende 47% de produtos primários para a União Européia e apenas 5% para os Estados Unidos. Em manufaturados, são 34% para os EUA e 16% para a UE. "Ainda assim, somos acusados de ser protecionistas."