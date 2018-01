Negociação pela internet da Bovespa bate recorde em janeiro O home broker (sistema de negociação através da internet, que permite ao usuário dar ordens diretas de compra e venda através da rede) da Bolsa de Valores de São Paulo alcançou em janeiro novos patamares históricos de volume total mensal, com R$ 9,6 bilhões; volume médio diário, com R$ 456 milhões; média diária de negócios, com 54.396; participação no volume total da Bovespa, com 8,28%; e número de investidores com ofertas colocadas, que chegou a 88.343. A participação na quantidade de negócios da Bolsa ficou em 24,9%, ante 25,57%, em dezembro, enquanto o valor médio por negócio foi de R$ 8,3 mil, frente os R$ 8,6 mil de dezembro. Ao fim de janeiro, 54 corretoras ofereciam o serviço, enquanto em dezembro eram 52. No mês passado, a Bovespa listou 36 clubes de investimento. Desde o lançamento do programa de popularização, em setembro de 2002, foram criados 1.400 clubes. No total, a Bovespa encerrou o mês com 1.656 clubes listados. O patrimônio líquido totalizou R$ 9,6 bilhões e o número de cotistas, 131.969, segundo os últimos dados disponíveis, de dezembro de 2006.