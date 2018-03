Negociações agrícolas não avançam na OMC A Organização Mundial do Comércio (OMC) caminha para seu quarto fracasso em menos de três meses. Depois do impasse no acordo sobre patentes de remédios, no acordo sobre tratamento diferenciado para países pobres e sobre a implementação dos acordos ainda da Rodada Uruguai, agora é a vez das negociações agrícolas correrem o risco de fracassarem. A uma semana do prazo final dado pela OMC para que os países estabeleçam o ritmo da abertura dos mercados agrícolas, os governos se mostram intransigentes em suas posições negociadoras. Isso ficou evidente na reunião de hoje, que foi aberta em Genebra e que ocorre até o final desta semana. De um lado, os exportadores de produtos agrícolas, como o Brasil, pedem que a entidade adote uma proposta audaciosa para a liberalização dos mercados e para a eliminação de subsídios. De outro lado, países protecionistas, como os europeus, argumentam que a proposta colocada na mesa pela OMC não é equilibrada e exige esforços maiores da União Européia (UE) que dos Estados Unidos. Para completar o cenário, as duas maiores potências comerciais - Estados Unidos e UE - praticamente não se falam, o que evita qualquer tipo de acordo que possa evitar o fracasso. Hoje, diante da situação, o embaixador do Brasil na OMC, Luis Felipe Seixas Correa, pediu a palavra na plenária da entidade para alertar que, se as posições de cada país não forem flexibilizadas, é alto o risco de que o prazo da OMC seja desrespeitado. Outra iniciativa para desbloquear as negociações foi feita pelo governo dos Estados Unidos. Washington sugere que a OMC imponha um teto para as tarifas aos produtos agrícolas. Além disso, os países com maiores níveis de subsídios domésticos seriam obrigados a fazer cortes maiores que os demais. Por enquanto, porém, não há sinais de que os alertas do Brasil ou as propostas dos Estados Unidos estejam dando resultado.