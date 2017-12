Negociações agrícolas só avançam no pós-guerra, diz ministro O agronegócio brasileiro aposta no período pós-guerra do Iraque para as novas negociações multilaterais da Organização Mundial do Comércio (OMC). O ministro da Agricultura e Abastecimento, Roberto Rodrigues, disse nesta terça-feira estar cético quanto ao sucesso da próxima rodada, em Cancún, no México, porque o prazo para que os 145 países-membros da OMC concluíssem acordo sobre o cronograma para abrir os mercados agrícolas terminou sem resultado. "Só depois da guerra saberemos como as negociações comerciais multilaterais vão prosseguir", disse o ministro Para ele, a guerra no Iraque representa a possibilidade de novos arranjos, pois a União Européia (UE) está dividida e os países islâmicos poderão rever as relações de compra e venda de mercadorias no mundo. "No caso da soja, por exemplo, o Brasil tem atraído investidores de todo o mundo. E essa nova configuração das relações internacionais ocasionada pela guerra do Iraque poderá posicionar o País de uma forma diferente", afirmou o ministro durante o 73º Congresso Mundial da Associação Internacional dos Esmagadores de Sementes, que reúne até quinta-feira 300 empresas de 36 países O complexo de soja (grão, farelo e óleo) é o principal produto da pauta brasileira de exportações agrícolas. Este ano, a safra esperada é recorde, acima de 50 milhões de toneladas, com perspectiva de uma receita de US$ 7,9 bilhões. Para o presidente da Associação, Sérgio Barroso, a guerra do Iraque vai afetar o comércio mundial porque diminui a segurança política no Planeta. "Um comércio internacional mais livre representa maior estabilidade política internacional. Mercados abertos podem representar o melhor caminho para o crescimento econômico e a paz mundial", disse Barroso. Ele expressou preocupação com o futuro da economia norte-americana, também por causa da guerra, pois uma retração econômica nos EUA produziria forte impacto na Europa, na Ásia e nos países em desenvolvimento. Neste contexto, as negociações multilaterais têm renovada importância, segundo Barroso, uma vez que o fim de barreiras comerciais e de subsídios que distorcem os mercados aumentariam as chances de crescimento econômico. O executivo afirmou que o setor de óleos vegetais no mundo trabalhará em duas frentes principais: o desenvolvimento do uso do biodiesel e a adoção de biotecnologia. O economista Marcos Jank, especialista em comércio internacional, também desenha dois cenários sobre a guerra do Iraque. Na primeira hipótese crescerá o isolamento dos EUA, em razão do unilateralismo do governo do presidente George W. Bush a agenda multilateral estará ainda mais complicada. No segundo cenário a oposição de países importantes à guerra, como França, Rússia e China, promoverá o aumento dos protestos populares e do repúdio da opinião pública nos EUA contra a política isolacionista de Bush, com derrota do Partido Republicano nas próximas eleições, em 2004. Neste caso, os EUA tentarão reconstruir sua imagem diante do mundo por meio de organismos internacionais como a Organização das Nações Unidas e a OMC. O economista aposta na manifestação popular. "A reação popular à guerra do Iraque em praticamente todo o mundo é um fator inesperado e espontâneo, e pode ter um peso maior do que Bush imagina", disse Jank.