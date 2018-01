Negociações com a Bolívia "vão bem", garante governo As negociações entre Brasil e Bolívia sobre a situação da Petrobras, após a nacionalização dos hidrocarbonetos (gás e petróleo), "vão bem" e são "francas e abertas", disse nesta quarta-feira um porta-voz oficial brasileiro. "Caminhamos em um clima de normalidade, com um diálogo aberto e franco", declarou o assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Marco Aurélio Garcia, após ser questionado no Congresso sobre as negociações com a Bolívia. García foi, no entanto, cauteloso quanto aos possíveis progressos nas negociações, que estiveram permeadas por fortes declarações das partes envolvidas. O assessor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva evitou fazer comentários sobre as declarações do superintendente do setor de hidrocarbonetos da Bolívia, Víctor Hugo Saenz, que se pronunciou a favor da aplicação de punições a Petrobras por sua suposta responsabilidade em uma recente escassez de gas e óleo no país andino. Pouca ajuda Segundo García, as declarações feitas em alguns momentos "pouco ajudam" e só servem para "criar confusão". Por isso, explicou que o governo brasileiro decidiu evitar polêmicas por meio da imprensa. A Petrobras é a maior empresa em atuação na Bolívia, país no qual investiu algo mais de US$ 1 bilhão nos últimos dez anos. A estatal brasileira opera, além disso, um gasoduto que repassa diariamente ao Brasil 26 milhões de metros cúbicos de gás boliviano, que abastecem fundamentalmente o estado de São Paulo. Além da situação da Petrobras após a nacionalização, as negociações entre os dois países estão focadas no preço do gás comprado dessa nação andina, que as autoridades bolivianas disseram que pretendem elevar entre 50% e 100%.