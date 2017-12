Negociações da Alca devem ser retomadas em fevereiro, diz Fiesp As negociações para a formação da Área de Livre Comércio das Américas (Alca) só deverão ser retomadas em fevereiro do ano que vem, quando está prevista a reunião interministerial dos países envolvidos no bloco, com o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, já tendo tomado posse de seu segundo mandato. A opinião é do presidente do Conselho Superior de Comércio Exterior (Coscex) da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), embaixador Rubens Barbosa. "Quem cuida do processo Alca é o Robert Zoellick (Representante Especial de Comércio da Casa Branca) e os rumores que temos ouvido é de que ele vai sair do governo. Temos que aguardar estes fatos", acrescentou Barbosa. A primeira reunião mensal do novo Coscex vai acontecer na sexta-feira, na Fiesp, a partir das 10 horas. Segundo Barbosa, ao encerramento de cada encontro, será apresentado um resumo das discussões e os pontos políticos e de estratégia a serem seguidos e defendidos pela Fiesp.