Negociações da Alca fracassam em Washington Fracassou nesta sexta-feira a reunião dos co-presidentes da Alca, o brasileiro Adhemar Bahadian e o norte-americano Peter Algayer, que tentavam um acordo para a retomada das negociações, suspensas desde início de fevereiro. O negociador brasileiro lamentou que os Estados Unidos tenham voltado atrás em algumas posições e introduzido uma demanda de limitação de acesso a mercado para produtos agrícolas, com a possibilidade de exclusão de alguns produtos da lista de liberalização. Bahadian informou que ele e Algayer retomarão os contatos no próximo dia 2 de junho em Buenos Aires, mas reconheceu que, diante da falta de um acordo na reunião de hoje, tornou-se muito remoto o fechamento do acordo da Alca até janeiro de 2005, como previsto no calendário oficial.