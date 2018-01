Negociações da Alca nunca foram abandonadas, diz embaixador O embaixador do Brasil em Washington, Roberto Abdenur, apoiou as explicações dadas ontem pelo governo federal, de que o interesse brasileiro em manter um esforço negociador para a Área de Livre Comércio das Américas (Alca) nunca foi abandonado. De acordo com ele, os países envolvidos nas conversas enfrentaram uma série de obstáculos desde o ano passado, que resultaram em uma suspensão das negociações. "As negociações nunca foram propriamente interrompidas. Elas foram momentaneamente suspensas por força de circunstâncias imperiosas", disse Abdenur. Entre os exemplos citados pelo embaixador, estão as discussões da rodada de Doha na Organização Mundial do Comércio (OMC), as dúvidas sobre qual seria o resultado da eleição norte-americana e a recomposição do governo Bush após as eleições. Abdenur disse ainda que os dois co-presidentes da Alca, o brasileiro Adhemar Bahadian e o americano Peter Allgeier, voltaram inclusive a discutir o assunto há algumas semanas. "Eles fizeram progressos não desprovidos de importância." Abdenur explicou que o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, e o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Robert Portman, devem se encontrar no começo da semana que vem em uma reunião sobre a rodada de Doha, em Paris. A expectativa do embaixador é de que a Alca também seja incluída nas discussões, iniciando um caminho para oficializar a retomada das negociações do bloco de livre comércio. Abdenur aproveitou para dizer que a visita da secretária de Estado americana ao Brasil, Condoleezza Rice, concluída ontem, foi "extremamente positiva". "Estamos abrindo um novo capítulo, uma nova etapa, estamos dando um novo impulso à relação Brasil-Estados Unidos." Comércio Bilateral Abdenur aproveitou a ocasião para analisar o comércio bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos. Apesar de insistir que essa relação tem evoluído de maneira positiva, o embaixador destacou a necessidade de se ampliar o esforço para aumentar as exportações brasileiras para aquele país. De acordo com Abdenur, as vendas brasileiras para os Estados Unidos cresceram cerca de 18% entre 2003 e 2004, alcançando aproximadamente US$ 21 bilhões. Ele lembrou, no entanto, que isso significa apenas 1,4% daquele mercado, um nível equivalente ao obtido pelo País há dez anos. Segundo ele, no meio da década de 1980, essa participação era de 2,2%, o que significa que o Brasil poderia exportar US$ 32 bilhões para o mercado norte-americano se tivesse mantido a participação de 20 anos atrás. Abdenur reconheceu que boa parte do potencial exportador brasileiro tem sido prejudicado por barreiras protecionistas impostas pelo governo norte-americano. "Existe, infelizmente, um choque de competitividade, sobretudo em áreas como têxtil e aço, que suscita barreiras muito grandes, muito elevadas e muito injustas no comércio exterior brasileiro, em áreas onde temos, desde, já uma imensa capacidade de atuação."