Negociações da Argentina com FMI devem levar seis semanas para serem concluídas

WASHINGTON - A Argentina negocia com o FMI um empréstimo “stand by de acesso elevado”, concedido normalmente a países que enfrentam problemas para cumprir suas obrigações externas. O financiamento é semelhante ao que país obteve durante a crise de 2000-2002, que terminou no default de sua dívida, um dos maiores da história. O tipo de programa é um indício de que o valor negociado é significativo.

As conversas começaram nesta quarta-feira, 09, na sede do FMI em Washington, onde o ministro da Fazenda argentino, Nicolás Dujovne, se reuniu o diretor da instituição para o Hemisfério Ocidental, Alejandro Werner. Segundo nota divulgada pela assessoria do argentino, as negociações devem demorar cerca de seis semanas para serem concluídas.

Depois dos encontros na capital americana, o Fundo enviará uma missão à Argentina para avaliar a situação no país. Em seguida, as recomendações serão submetidas ao board do FMI para aprovação –ou não- do empréstimo. A imprensa argentina divulgou que o valor do financiamento seria de US$ 30 bilhões. Mas esse era o limite da Flexible Credit Line (FCL), uma linha que não costuma ser concedida a países que enfrentam problemas em seu balanço de pagamentos. A primeira informação divulgada pela imprensa argentina era a de que esse era o tipo de financiamento que seria negociado. O “stand by” permite que o valor seja maior. O FMI e o governo argentino não informaram a quantia que está sendo negociada.

Dujovne se reunirá nesta quinta-feira com a diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde. O argentino também se encontrará com o subsecretário de Assuntos Internacionais do Departamento do Tesouro americano, David Malpass. O apoio do governo Donald Trump ao pedido é fundamental, já que Washington tem o maior poder de voto dentro do Fundo.