Negociações entre bancários e Fenaban começam na segunda-feira A primeira rodada de negociações da campanha salarial entre o Comando Nacional dos Bancários e a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) será realizada na segunda-feira, às 15 horas, no L´Hotel, em São Paulo. A data-base dos categoria, que soma 400 mil funcionários em todo o País, é no dia 1º de setembro. No último dia 11, os bancários entregaram uma minuta de reivindicações à Fenaban, que incluiu aumento salarial de 11,77%, PLR maior (R$ 788 mais 5% do lucro líquido dos bancos, ante R$ 700 mais 80% do salário em 2004), valorização dos pisos e garantia de emprego. Em nota, o presidente do Sindicato os Bancários de São Paulo, Osasco e Região, Luiz Cláudio Marcolino, disse esperar uma proposta séria de aumento real de salários e Participação nos Lucros e Resultados (PLR) após o "estrondoso" lucro dos bancos. "Os banqueiros tiveram quase 20 dias para analisar nossa minuta de reivindicações. Esperamos que venham para a negociação com uma proposta séria de aumento real de salários e Participação nos Lucros e Resultados que distribuam para os bancários parte do estrondoso lucro do setor", afirmou. Além do reajuste salarial e do aumento da PLR, os bancários pedem ainda a instituição do 14º salário, 13ª cesta-alimentação e proteção salarial (reajuste sempre que a inflação acumulada atingir 3%), promoção de igualdade de oportunidades, controle de tempo de espera nas filas, fim da terceirização de empregados, recontratação de terceirizados demitidos, ampliação do horário de atendimento ao público para das 9h às 17h), implantação de dois turnos de trabalho, combate ao assédio moral, continuidade dos trabalhos da Comissão de Segurança Bancária e eleição de delegados sindicais nos locais de trabalho. No ano passado, após cinco meses de campanha salarial, os bancários entraram em greve por 30 dias e conseguiram um reajuste salarial que variou de 8,5% a 12,77%, ante uma inflação de 6,4%.