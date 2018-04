Negociações entre Europa e Mercosul independem da "direita" no poder Membros da delegação para as relações com os países da América Latina e Mercosul do Parlamento Europeu acreditam que os ventos de direita que sopram sobre o velho continente atualmente não ameaçam as negociações entre a União Européia (UE) e o Mercosul. Para o presidente da delegação, o alemão Rolf Linkohr, do grupo de partidos socialistas europeus, o crescimento "inquietante de uma direita agressiva e xenofóbica" na Áustria, Dinamarca, Portugal, Itália e França refletem a fragilidade dos partidos tradicionais e a falta de credibilidade dos políticos. Entretanto, avalia que mesmo que alguns parlamentos fiquem mais à direita, depois das eleições legislativas em junho na França e em setembro, na Alemanha, as negociações multilaterais continuarão a ser prioritárias para a União Européia. "Os acordos com México e Chile já são uma realidade e com o Mercosul pode demorar um pouco mais por uma questão política interna do bloco sul-americano", afirmou Linkohr à Agência Estado. A eurodeputada portuguesa Teresa Almeida, do partido popular europeu, o grupo de democratas cristãos mais numeroso no Parlamento, acredita que a negociação com o Mercosul, assim como outras negociações de bloco, fortalecerão a Europa de dentro para fora. "O crescimento dessa xenofobia não passa de movimentos isolados que não terão acesso ao poder, mas o que aconteceu na França serviu para acordar as forças democráticas", avalia a eurodeputada. "A direita que está começando a desenhar o novo quadro político europeu é um tipo de direita com vínculos ao livre comércio, ligada ao capital", afirma o eurodeputado do grupo dos verdes, o francês Alain Lipietz. A opinião é reforçada pelo social democrata alemão Rolf Linkohr. "O fato do Partido Social-Democrata (SPD) do chanceler alemão Gerhard Schroeder ter perdido metade de seu eleitorado nas eleições regionais de Saxony-Anhalt (na ex-Alemanha Oriental), no último domingo, para a oposição democrata-cristã (CDU), pode ter sido uma catástrofe para o meu partido, porque somos centro-esquerda. O CDU é mais conservador, sem dúvida; mas não são considerados extrema direita". "O Mercosul pode não ser a prioridade da União Européia (UE), com olhos atentos aos países do Mediterrâneo e ao Leste Europeu, mas há vontade de ambos os blocos para uma aproximação política", afirma o eurodeputa espanhol José Ignácio Salafranca.