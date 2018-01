Negociações entre Mercosul e UE são suspensas O chefe dos negociadores europeus, Karl Falkenberg, confirmou nesta quinta-feira, em Brasília, que as conversas com o Mercosul para uma área de livre-comércio foram suspensas. "A rodada de Brasília chegou ao fim sem resultados concretos", disse. Falkenberg afirmou também que não conseguiu esconder a "frustração". Segundo ele, as razões para a falta de entendimento foram mais de "processo que de substância", referindo-se ao fato de que os dois lados tinham ofertas a fazer, mas não chegaram a um acordo sobre como apresentá-las. O Mersocul queria que todas as propostas fossem colocadas à mesa de uma vez, enquanto a União Européia defendia que cada uma fosse negociada caso a caso.