Negociações na Alemanha recomeçam amanhã Líderes regionais do sindicato alemão IG Metall e a associação de empregadores Gesamtmetall retomarão amanhã as negociações para um possível aumento nos salários dos trabalhadores representados pelo sindicato. As negociações salariais, que na Alemanha ocorrem sempre regionalmente, recomeçarão no Estado de Baden-Württemberg, que já entrou na segunda semana de greve. As partes decidiram ontem sobre a retomada das discussões após um encontro entre o presidente regional da IG Metall em Stuttgart, Berthold Huber, e o presidente regional da Gesamtmetall, Otmar Zwiebelhofer. Até agora, o sindicato se recusou a suspender as greves, que ontem começaram nos Estados de Berlim e Brandemburgo.