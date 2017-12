Negociações sobre acordo comercial entre UE e Reino Unido serão difíceis, diz Moody's

A agência de classificação de risco Moody's avalia como positiva a decisão da União Europeia de concordar em dar seguimento às negociações sobre a saída do Reino Unido do bloco, mas ressalta que as próximas conversas sobre as relações comerciais provavelmente serão difíceis.

"O acordo entre a União Europeia e o Reino Unido durante a 'fase um' não resolve muitos detalhes, por exemplo, sobre a fronteira da Irlanda, nem implica que as futuras discussões serão suaves. É apenas um dispositivo político para permitir que as negociações caminhem", diz o diretor da Moody's Colin Ellins em relatório.

Para a agência, o risco de impasses nas conversas é considerável. "A incerteza sobre as regras do futuro relacionamento entre a União Europeia e o Reino Unido irá prevalecer até que um acordo final conclusivo seja estabelecido", afirma a Moody's.