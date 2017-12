Negociador brasileiro diz que EUA blefam na Alca O co-presidente brasileiro nas negociações da Alca, Adhemar Bahadian, disse hoje que foi um "blefe" a afirmação do co-presidente norte-americano, Peter Allgeier, de que os Estados Unidos continuariam negociando com os outros países com ou sem a participação do Brasil. Segundo ele, os Estados Unidos estão dividindo a sociedade brasileira com informação erradas. Para Bahadian, a reunião de Trinidad e Tobago não foi um fracasso e o chefe da delegação norte-americana, Ross Wilson, disse inverdades ao afirmar que o Brasil está se isolando e que o Mercosul rachou. Ele insistiu que o Brasil quer negociar uma Alca equilibrada, mas disse que se o País aceitar a proposta norte-americana como está essas regras vão diminuir o investimento e o emprego no Brasil.