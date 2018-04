Negociadores correm para salvar reunião da Alca Mais uma vez os negociadores da Alca, a Área de Livre Comércio das Américas, correm contra o relógio. Para lançar em 15 de maio a fase mais importante das negociações, em que regras serão fixadas para o comércio de bens e serviços, investimentos e compras governamentais, terão de trabalhar em ritmo acelerado nesta quinta e sexta-feira. Os 34 governos envolvidos só poderão discutir concessões para valer depois de resolver como será a redução de tarifas, como as economias menos desenvolvidas participarão do jogo, quais serão as regras de origem dos produtos e como serão as listas de ofertas, entre outros pontos. Estados e municípios terão de seguir regras nacionais para compras? Em quanto tempo os impostos de importação chegarão a zero? Como disciplinar o crédito à exportação? Questões desse tipo estão na pauta dos vice-ministros de Comércio reunidos nesta ilha turística do Caribe. Esses vice-ministros, que formam o Comitê de Negociações Comerciais (CNC), órgão supervisor de todos os trabalhos, parecem estar encontrando obstáculos bem maiores do que esperavam. A solução poderá ser um "pacote minimalista", suficiente apenas para pôr em marcha as discussões a partir de 15 de maio, avalia o chefe da delegação brasileira, embaixador Clodoaldo Hugueney, subsecretário do Itamaraty para Assuntos de Integração. Essa hipótese foi discutida nesta terça-feira entre delegados do Mercosul. O chefe da delegação americana, Peter Allgeier, rejeita a idéia de um impasse que impeça o lançamento, dentro de três semanas, das negociações de acesso a mercados. O presidente do CNC, embaixador Roberto Betancourt, vice-ministro de Relações Exteriores do Uruguai, pediu na sessão de abertura "uma atitude flexível e positiva" a todas as delegações. O fracasso da reunião, disse o embaixador, atrasaria a formação da Alca, lançaria um sinal "distorcido" aos mercados e afetaria a credibilidade dos governos. A reunião poderia ter fracassado por outra causa. Ao abrir oficialmente a conferência, a ministra de Produção e Comércio da Venezuela, Adina Bastidas, disse que seu país pôde hospedar o encontro porque o golpe contra o presidente Hugo Chávez durou pouco. Bastidas agradeceu a todos o apoio ao governo constitucional e pediu que a integração hemisférica favoreça a maioria. Um decênio de reformas, acrescentou, resultou em maior desigualdade social e estagnação econômica na maior parte da América Latina. O presidente do CNC propôs concentrar as discussões nos temas dos cinco ou seis grupos negociadores mais importantes. Ele mesmo resumiu as principais dificuldades num documento de 14 páginas. As principais questões discutidas pelo Grupo de Acesso a Mercados estão abertas. Falta definir quais serão os níveis iniciais para redução de tarifas, o ritmo e o calendário dos cortes e o tratamento previsto para as economias menos desenvolvidas. Também falta decidir como serão as normas de origem - por um critério geral, como defende o Mercosul, ou com regras para cada produto ou grupo de produtos, como propõem os americanos. A segunda hipótese é aquela adotada no Acordo de Livre Comércio da América do Norte. O Grupo de Agricultura apresentou as mesmas dúvidas sobre como será a redução de tarifas. Além disso, empacou no debate sobre subsídios à exportação de produtos agrícolas. Serão considerados subsídios apenas as subvenções assim classificadas pela Organização Mundial do Comércio (OMC)? Serão incluídos também certos créditos e seguros de crédito à exportação, assim como determinados programas de ajuda alimentar? Instituições multilaterais, como o Banco Mundial, hoje reconhecem que programas de ajuda alimentar arrasaram importantes culturas de economias em desenvolvimento. O Grupo de Serviços enfrenta alguns problemas bem diferenciados. Um deles é decidir se as listas de concessões serão positivas ou negativas. Uma lista negativa indicaria os setores que permanecem fechados a estrangeiros, entendendo-se que todos os demais serão abertos. Uma lista positiva deve indicar uma a uma as atividades, ou classes de atividades liberadas. Uma dificuldade especial é decidir se a prestação de serviços com presença comercial deve ser incluída no capítulo de serviços ou no de investimentos. O Grupo de Compras do Setor Público não sabe ainda se as regras devem valer nacionalmente, ou se Estados e municípios poderão adotar leis próprias. Não haverá como resolver todas esses problemas - e outros do mesmo tipo - nesta reunião do CNC. Os vice-ministros, segundo se comentava nesta quarta-feira, tentarão decidir o mínimo necessário para que as discussões de acesso a mercados possam começar dia 15 de maio e para que os governos preparem, nos próximos meses, suas ofertas para a liberalização dos mercados de bens e serviços. Algumas questões abertas poderão limitar severamente a discussão das concessões. Sem uma definição de regras de origem, será difícil decidir como será a abertura de mercados para certos produtos. Regras de origem podem estabelecer, por exemplo, que um produto só será tratado como boliviano se uma certa porcentagem de seu valor, ou de seus componentes, for produzida na Bolívia. Essa é uma das questões mais complexas e dificilmente será resolvida neste encontro. A maioria dos vice-ministros, no entanto, mostra-se empenhada em evitar que a viagem à Ilha Margarida seja um duplo fracasso, isto é, que as delegações nem tenham ido a praia nem tenham garantido as negociações a partir de 15 de maio.