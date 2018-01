Negociar é palavra de ordem Escapar dos efeitos da alta dos preços fica ainda mais difícil se levarmos em conta que há prestadores de serviços e contratos, cujos valores são indexados a um índice de inflação. Exemplo disso são os aluguéis, que costumam ser atualizados anualmente com base no Índice Geral dos Preços de Mercado (IGP-M). No ano, até novembro, esse índice já acumula uma alta de 20,77% e é um dos mais elevados. É fato que há uma discrepância em relação ao comportamento desse Índice e a forma como os salários vêm sendo reajustados, o que obriga o consumidor a adotar uma postura de negociador frente a esses aumentos. A negociação passa a ser, portanto, uma prática extremamente necessária, já que os salários perdem o poder de compra em períodos de inflação e fica mais difícil equilibrar receitas e despesas. No caso dos aluguéis, um dos itens que mais pesa no orçamento da família, o caminho parece estar aberto para a negociação. Isso porque os proprietários também estão preocupados com uma possível desocupação de seus imóveis. O vice-presidente de locação do Sindicato de Habitação de São Paulo (Secovi-SP), Sérgio Abrantes Lembi, afirma que, de fato, isso já vem acontecendo, mas faz algumas ressalvas. ?Existe espaço para conversar e tentar um reajuste abaixo dos índices de inflação. Porém, há alguns proprietários que não pensam dessa forma. A negociação pode ser dura.? Atenção para o preço dos serviços O consumidor deve estar atento aos serviços, cujos reajustes são dados com base em índices de inflação. Também nesse caso negociar é a palavra de ordem para combater a alta dos preços. A recomendação é da diretora de estudos e pesquisas da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, Vera Marta Junqueira. ?A inflação tem o poder de destruir o orçamento de uma família com orçamento doméstico equilibrado. Se o consumidor não negociar reajustes de serviços, corre o risco de tornar-se um inadimplente no futuro?, avalia. Vera Marta indica ao consumidor a mudança de prestador de serviço ou a negociação em casos de reajustes. ?O consumidor deve boicotar os prestadores de serviços que estão se aproveitando da alta da inflação para aumentar seus preços sem justificativa. O consumidor deve privilegiar os prestadores que não fizeram reajustes de forma exagerada ou que ainda não repassaram os impactos da inflação?, alerta a diretora do Procon-SP. A coordenadora do Índice do Custo de Vida (ICV) do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese), Cornélia Nogueira Porto, orienta ao consumidor questionar, em qualquer situação, o reajuste dos serviços. ?O consumidor não deve abrir mão de negociar reajustes e sempre procurar melhores para seu orçamento doméstico?, recomenda. Ela afirma que o questionamento é importante para avaliar se o reajuste do serviço não é oportunista. Ou seja, se o prestador de serviço está se aproveitando da elevação da inflação para justificar um reajuste desnecessário.