Negócio entre Mitsui e Vale pode chegar a US$ 500 milhões A trading japonesa Mitsui está negociando a compra de parte das ações da Companhia Vale do Rio Doce, numa operação de pelo menos US$ 500 milhões. Segundo fontes que acompanham as negociações, a Mitsui não deve obter uma quantidade suficiente de papéis para ter direito de veto nas decisões da mineradora. Para isto, seria necessária a aquisição de pelo menos 25% do capital da Valepar, holding que controla a Vale, parcela cujo valor é estimado em mais de US$ 2 bilhões. A mineradora não estaria interessada no momento em atrair um parceiro estrangeiro estratégico, mas sim um investidor internacional para substituir a BHP-Billinton. O grupo, resultante da fusão da mineradora australiana BHP com a siderúrgica inglesa Billinton, anunciou, no ano passado, a disposição de vender sua participação na companhia, que hoje representa 7% da Valepar e cerca de 2% do capital total da Vale. A participação originalmente era da Billinton, mas com a fusão a mineradora brasileira acabou ganhando um sócio concorrente, já que a BHP também é forte na produção e exportação de minério de ferro. A Mitsui, por sua vez, é tida como um "parceiro amigável". Caso envolva apenas a participação da BHP-Billinton, os recursos da venda podem nem ingressar no País. Mas o que se comenta é que a operação pode ser estendida à parte das ações da Previ, fundo de pensão do Banco do Brasil, e da Bradespar, empresa de participações do grupo Bradesco. Hoje, as duas empresas dividem o controle da Vale. A Previ lidera a Litel, consórcio de fundos de pensão que detém 52% da Valepar. Desse total, 49% são em ações ordinárias e o restante em preferenciais. O representante da Bradespar no conselho de administração da Vale, Renato Gomes, está no Japão desde a semana passada. Segundo fontes de mercado, ele estaria conduzindo pessoalmente as negociações. No início do ano, Gomes foi enfático ao afirmar que a entrada de um investidor de longo prazo estava entre os interesses dos atuais controladores da mineradora. "Não há por que se carregar uma posição tão elevada dentro da Valepar", disse o executivo, comentando a participação dos controladores no capital da empresa.