Negócios com ações pela Internet crescem quase 100% em 2003 A expansão da Internet e a melhoria de indicadores econômicos estimularam o crescimento de operações de home broker, ou corretagem online no mercado acionário. Segundo a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), o número de operações pela Internet praticamente dobrou em 2003 e o valor médio de negócios subiu 40%. Foram executadas 221,5 mil ordens, ante 112 mil em 2002. O valor médio passou de R$ 4,4 mil em dezembro de 2002 para R$ 6,2 mil em dezembro passado. No total, foram movimentados R$ 1,361 bilhão em negócios pela Internet no último mês de 2003. Segundo o diretor-superintendente da Bovespa, Ricardo Nogueira, as transações online representam 3,5% do volume financeiro da bolsa paulista. "Mas em número de negócios, os investimentos pela rede somam 13,2% do total", esclarece. Nogueira explica que o canal de home broker tem sido importante para a pulverização do mercado de capitais. "Trata-se de um investidor pessoa física, que quer entrar na Internet a qualquer hora para executar suas operações de investimento", diz. Queda de juros contribuiu A redução do juros é a principal razão que levou à entrada de novos investidores pela Internet em 2003. De 11,132 mil pequenos investidores em dezembro de 2002, a Bovespa registrou 18,9 mil em dezembro passado. Com taxas de juros menores, as aplicações tradicionais, como poupança e renda fixa, não rendem o esperado. Essa situação acaba levando o investidor a assumir um risco maior em troca da possibilidade de um ganho mais elevado. Corretoras e público A corretora Fator registrou um aumento significativo no número de usuários do home broker. "Temos de 50 a 60 novos clientes por semana por esse canal", explica o diretor da corretora, Alexandre Atherino. Para ele, há uma mudança de cultura importante que beneficia as operações pela Internet. A empresa deu ênfase a esse canal ao comprar as operações de home broker do Lemon Bank, antigo Patagon, em março de 2003. A Fator passou do 45º lugar para 8º no ranking de operações da Bovespa e quer chegar à 5ª posição este ano. O acesso mais fácil à Internet facilitou o crescimento de um público fora das capitais. Segundo o diretor da Ágora Senior Corretora, Paulo Levy, hoje 30% dos seus clientes são do interior do País, de pequenas cidades de Goiás, Rio Grande do Sul, Manaus e Rondônia. Um ano atrás eles somavam menos de 20%. "Há muitos fazendeiros operando", diz Levy. Dos cerca de 7 mil clientes cadastrados da corretora, 40% são de São Paulo, 30% do Rio, e o restante espalhado entre as diversas cidades de pequeno porte. A Ágora é líder no ranking da Bovespa em operações de home broker, que por sua vez representam 29,3% de todo o movimento da corretora. No ano passado, a empresa movimentou R$ 3,107 bilhões, quatro vezes mais do que em 2002. O valor médio das operações foi de R$ 10 mil a R$ 11 mil.