Negócios com petróleo interrompidos por pacifistas Os negócios com os contratos futuros de petróleo brent, gasolina e gás natural na International Petroleum Exchange (IPE), em Londres, foram suspensos e a área de transações viva-voz do pregão foi evacuada, após manifestantes pacifistas invadirem o prédio. Entre 15 e 20 homens e mulheres conseguiram entrar no pregão viva-voz por volta das 11h (de Brasília), gritando slogans contra a guerra. Uma das manifestantes começou a arrancar os telefones, enquanto um rapaz pulou atrás da tela onde são exibidas as opções e tentou cobri-la com um pano. A polícia foi chamada e retirou a maioria dos manifestantes, embora um deles tenha conseguido ficar trancado na cabine do diretor do pregão.