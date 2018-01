Negócios com Varig e TAM reabrem na Bovespa às 14h30 A Bovespa informou que os negócios com ações da TAM e da Varig reabrem às 14h30. Segundo a TAM e a Varig, o Banco Fator e a Fator Projetos e Assessoria Ltda ficarão responsáveis pela estruturação da nova companhia que será criada pelas duas empresas. Foi fixado o prazo até 30 de junho para a decisão quanto ao modelo a ser adotado, podendo esse prazo ser prorrogado caso se mostre insuficiente no entendimento de ambas as empresas.