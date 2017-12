Negócios na BM&F batem recorde após Copom, Bolsa cai 1,43% A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de manter a Selic, a taxa básica de juros da economia, em 16,5% ao ano, surpreendeu os investidores. A decisão foi anunciada ontem, após o fechamento dos mercados, e, portanto, provocou ajustes nesta quinta-feira. No mercado de juros futuros, os investidores estavam posicionados com a expectativa de um corte de 0,5 ponto porcentual. Diante da decisão surpreendente do Comitê, as taxas futuras sofreram um ajuste tão forte que a Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) conseguiu superar hoje a casa de 1 milhão de negócios. Foram negociados hoje 934.013 contratos de taxas pós-fixadas (DIs), o maior volume já verificado desde 18 de dezembro de 2003, quando os juros futuros movimentaram 640.495 contratos. Logo cedo, as taxas pós-fixadas ameaçaram subir com mais força. Mas, ao longo do dia, as taxas de prazos mais longos recuaram. O contrato com vencimento em julho pagou taxa de 15,87% ao ano, ante 15,39% ao ano ontem. Já o contrato com vencimento em janeiro registrou taxa de 15,44% ao ano, ante 15,19% ao ano ontem. Bolsa e câmbio A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) manteve o movimento de realização de lucros ? venda de papéis com o objetivo de apurar o ganho obtido nos últimos dias ? nesta quinta-feira pós-Copom. O Ibovespa ? índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa ? fechou em baixa de 1,43%, com o giro financeiro de R$ 1,253 bilhão. No mercado cambial, o Banco Central realizou dois leilões de compra de dólares. Na primeira ação no fim da manhã, a taxa de corte aceita pelo BC foi de R$ 2,8430 e, na operação da tarde, de R$ 2,8410. O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,8390 na ponta de venda dos negócios, em baixa de 0,21% em relação às últimas operações de ontem. Mercado internacional O comportamento do C-Bond ? principal títulos da dívida brasileira negociado no exterior ? e do risco Brasil ? taxa que mede a confiança dos investidores estrangeiros na capacidade de pagamento da dívida do País ? sinalizou a reação favorável dos investidores estrangeiros à decisão do Copom de manter a taxa de juro inalterada. Segundo operadores do mercado, os participantes externos apreciaram o conservadorismo do BC e avaliaram que a decisão foi uma demonstração da independência da instituição. Às 18h03, segundo a Corretora Lópes Léon, o último negócio fechado com C-Bond foi no patamar máximo de 101,3125% do valor de face ( alta de 0,19%), sendo que a mínima registrada foi de 101,25% do valor de face. O risco Brasil, às 18h11, subia 2 pontos, para 434 pontos base - mais baixo desde 27 de março de 1998.