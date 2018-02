Nelson Barbosa estima alta de 2% do PIB no 3º trimestre O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, disse hoje que o PIB brasileiro deve ter tido um crescimento da ordem de 2% no terceiro trimestre na comparação com o segundo trimestre deste ano. Segundo ele, essa expansão do PIB ocorreu com os investimentos avançando mais do que o consumo, o que significa a retomada sustentável do crescimento da economia.