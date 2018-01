Nelson Tanure desiste de negociação com a Varig O empresário Nelson Tanure, dono dos jornais Gazeta Mercantil e Jornal do Brasil, desistiu de negociar a compra de 80% das ações da Varig por até US$ 350 milhões. A informação foi divulgada há pouco pela presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Graziella Baggio, que teve uma reunião com Tanure para conhecer sua proposta. Segundo a sindicalista, Tanure desistiu do negócio porque a Varig decidiu recorrer à Nova Lei de Falências para garantir um período de 180 dias de proteção contra eventuais execuções judiciais que podem atrapalhar sua reestruturação. "A nossa preocupação aumentou", disse Graziella. Na sexta-feira, os trabalhadores têm pré-agendada uma reunião com o empresário German Efromovich, dono da Ocean Air, para conhecer sua proposta. Na segunda-feira, o presidente-executivo da Varig, Henrique Neves, teria dito que Efromovich havia desistido de negociar com a companhia. Graziella, no entanto, garante que o empresário, que também atua no setor de petróleo, está disposto a negociar caso haja aprovação dos funcionários da Varig.