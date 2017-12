Nem a faixa alta mostra disposição de consumir O desestímulo ao consumo já não afeta apenas as famílias de renda baixa e média, muito atingidas pela recessão e pela perda do poder aquisitivo dos salários. Neste mês, alcançou as famílias com renda superior a 10 salários mínimos mensais, como mostrou a pesquisa nacional de Intenção de Consumo das Famílias (ICF), da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O indicador dá ideia das aflições dos consumidores com a volta dos preços altos, o temor de desemprego e as incertezas com o futuro.