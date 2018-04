Nem Brasil vê Doha como prioridade

O governo americano admite que há um "clima inóspito" para promover a liberalização comercial e, sem um acordo entre os países, a Organização Mundial do Comércio (OMC) não tem uma estratégia para retomar a negociação da Rodada Doha e muito menos para cumprir o mandato do G-8 de concluir o processo em 2010. Em plena recessão e diante do aumento das pressões protecionistas, os 152 países da OMC se reuniram ontem pela primeira vez após a cúpula do G-8 na Itália que concordou em concluir a rodada até o próximo ano. Mas as promessas dos líderes enfrentaram a dura realidade do processo que patina há anos. O mandato do G-8 foi recebido com frieza em Genebra e com a sensação de que já está ameaçado. O Brasil não esconde que teme que a conclusão de Doha já não seja uma prioridade, principalmente nos Estados Unidos, e que haja uma tentativa de rever o mandato das negociações. A principal constatação de diplomatas é de que não há qualquer mudança na posição dos países e que há um "descompasso total" entre o que líderes declaram publicamente e o que seus negociadores, nas salas de reunião, dizem. Com queda nas exportações e na produção, além de alta no desemprego, barreiras comerciais estão se proliferando em toda parte. Ontem, governos depositavam suas esperanças no diretor da OMC, Pascal Lamy, para que apresentasse uma estratégia sobre como conduzir as negociações e seguir o mandato dado pelo G-8. Lamy chegou a dizer que a "caravana" voltava a se mover. Mas para inúmeros embaixadores não fez o que prometeu e não apresentou uma estratégia. "Para que a caravana ande, os camelos precisam se levantar", atacou o embaixador da Suíça, Luzius Wasescha. "Não há uma estratégia nem direção", disse o embaixador da Nova Zelândia, Crawford Falconer. A polêmica está centrada principalmente na posição dos EUA. Desde que o governo de Barack Obama assumiu, Washington não disse qual é sua posição em termos comerciais nem o que pretende fazer para possibilitar a conclusão da Rodada Doha. Em 2008, os americanos foram responsabilizados pelo fracasso das negociações e por adotar posição inflexível. O governo brasileiro, nos últimos dias, manteve reuniões bilaterais com os americanos. Mas o Itamaraty confirma que não se avançou em nada e que a Casa Branca não deu qualquer sinal de modificar sua posição. "Os países precisam ser claros sobre o que querem e sobre o que podem oferecer", disse o embaixador do Brasil na OMC, Roberto Azevedo. Para o Brasil, as cartas não foram mostradas e o prazo dado pelo G-8 de 2010 pode já estar ameaçado. O Brasil teme que já não haja prioridade na conclusão da rodada nem um sentido de urgência no processo lançado em 2001 e que teria de ter sido concluído em 2005. "Sem engajamento real de países, não há como manter o ritmo do processo", afirmou Azevedo. Peter Allgeier, principal negociador americano, rejeita a pressão sobre os EUA e aponta que o país não pode ser acusado pela crise na OMC. Segundo ele, não há dúvidas de que há um descompasso. Mas aponta que a culpa é de outros países, como os emergentes. "Todos precisam mudar suas posições. Caso contrário, não há chance de concluir a rodada até 2010. Os Estados Unidos não são os únicos onde há um clima inóspito para a liberalização." Nos bastidores, o que os americanos querem é modificar o pacote que já está sobre a mesa e garantir maior abertura dos mercados emergentes para seus produtos industriais. Para o Brasil, isso é inaceitável e se o pacote for reaberto, o País também pedirá mais na área da agricultura.