Nem Copom nem FMI abalam mercados O Comitê de Política Monetária (Copom) não surpreendeu ao divulgar, após o encerramento dos negócios, o resultado de sua reunião mensal em que discute a Selic - a taxa básica referencial da economia. A taxa foi mantida em 19% ao ano, e não sofrerá nova alteração até a reunião de setembro, marcada para os dias 18 e 19. Como a medida foi plenamente prevista pelos investidores, não se espera reação nenhuma dos mercados. Ontem os mercados tiveram a oportunidade de reagir à notícia de que o governo argentino e o Fundo Monetário Internacional (FMI) chegaram a um acordo. O fundo decidiu conceder US$ 8 bilhões em novos créditos para o país, que somados ao adiantamento já aprovado anteriormente, resultam em US$ 6,2 bilhões para saque imediato. Grande parte desse dinheiro cobrirá o sistema financeiro, pressionado por constantes saques e compras de dólares pelos cidadãos comuns. As reservas internacionais e depósitos bancários estão em um nível muito baixo, ameaçando a estabilidade econômica. Outra parte dos recursos deve cobrir o rombo nas contas do governo enquanto se implementa o plano de eliminação do déficit, aliás, a principal exigência do FMI. O problema é que muitos questionam a viabilidade de zeragem do déficit, especialmente pelas províncias. E mesmo que consigam, as necessidades financeiras da Argentina superam em muito os US$ 8 bilhões. Calcula-se que esse dinheiro seja suficiente para tapar o buraco no curto prazo, mas os problemas devem voltar novamente no ano que vem, com o câmbio sobrevalorizado e a economia segue em forte recessão. Sem solução definitiva, os mercados continuam parados.