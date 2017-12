Nenhum investidor fez depósito para participar de leilão da Varig O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro informou que até o momento nenhum interessado em participar amanhã do leilão da Varig fez o depósito judicial de US$ 24 milhões. A informação foi dada pela assessoria de imprensa do órgão. Se não houver depósito até o final do dia, o único grupo que poderá participar do leilão será a VarigLog, que fez uma oferta de US$ 500 milhões pela companhia aérea. Ontem, a Justiça anulou os votos da empresa de leasing GE (General Eletric) na assembléia dos credores da Varig realizada na segunda-feira. Os votos da empresa foram determinantes para o veto às modificações ao projeto original de reestruturação da companhia aérea. Com esta decisão da Justiça, a empresa irá a leilão amanhã. O leilão será realizado às 10 horas, na sede da companhia. O juiz da 8ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Ayoub, explicou que os votos foram impugnados porque, "quando as empresas da GE votaram, já haviam cedidos seus créditos, portanto não eram mais credores da Varig". O pedido de impugnação foi feito pela Varig, Sindicato Nacional dos Aeronautas, sindicatos de aeroviários de Guarulhos, Porto Alegre e Pernambuco, além da VarigLog. Condições do leilão Eventuais investidores que quiserem participar do leilão terão de depositar US$ 24 milhões, que é o valor do empréstimo que a VarigLog tem feito para custear a operação da ex-controladora (US$ 20 milhões) até a data da venda mais multa de 20%. Além disso, o potencial investidor tem de apresentar uma carta de fiança bancária de US$ 75 milhões. Esse valor corresponde à primeira parcela do aporte total de US$ 485 milhões previsto pela ex-subsidiária e terá de ser depositado no prazo de 48 horas após a homologação da compra.