'Nenhuma fusão de antemão preocupa', diz SDE

Segundo ela, poder de mercado não significa prejuízo para o consumidor. "A empresa pode comprar mais barato e também vender mais barato", justificou. "Mas os órgãos de defesa da concorrência vão avaliar a operação com calma", destacou.

O Pão de Açúcar tem 15 dias úteis para apresentar aos órgãos de defesa da concorrência as informações sobre a compra da Casas Bahia. A assessoria de imprensa do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) informou que ainda não foi notificado e que não irá se pronunciar até haver uma decisão sobre o processo de aquisição. A operação só será analisada pelo Cade após receber parecer da Secretaria de Direito Econômico (SDE) e da Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) do Ministério da Fazenda.