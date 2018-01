Nervosismo aumenta no mercado financeiro O tom do mercado financeiro nesta quarta-feira foi de maior nervosismo. Até ontem, o mercado estava dividindo suas expectativas de que o Banco Central norte-americano (FED) iria subir os juros entre 0,25 e 0,5 ponto percentual. Hoje, o coro dos analistas que acredita numa taxa de 0,5 ponto percentual cresceu. Em outras palavras, é mais forte a expectativa de que o juro americano suba para 6,5% ao ano em 16 de maio próximo. Os últimos dados da economia americana reforçaram esta avaliação. A expectativa é de que os juros subam como forma de combater pressões inflacionárias nos Estados Unidos. Estas pressões estão acontecendo porque a economia norte-americana está muito aquecida. São vários indicadores - como encomendas à indústria, nível da atividade não-industrial, vendas no varejo e pressão de aumentos de salários por falta de mão-de-obra - que estão subindo acima do esperado. O FED já subiu a taxa de juros cinco vezes nos últimos meses, com a intenção de conter este avanço da economia, e, consequentemente, da inflação. Mas os números ainda não estão mostrando desaquecimento. Daí o receio de uma medida mais drástica. Aumenta inquietação também no Brasil Os mercados no Brasil estão sendo totalmente contagiados por este cenário norte-americano. O Brasil ainda é muito dependente de capitais estrangeiros para fechar suas contas externas. De forma que uma alta dos juros nos Estados Unidos pode forçar o governo brasileiro a subir seus juros, na tentativa de não perder a atratividade para o investidor internacional. Um movimento de juros mais altos nos Estados Unidos também afetaria as ações e o câmbio no Brasil. Se os investidores gostarem dos novos juros americanos, vendem suas ações no Brasil para levar o dinheiro aos Estados Unidos. Isso derrubaria o preço das ações. E na ponta do dólar, qualquer movimento mais forte de saída de capitais, que seriam atraídos para os Estados Unidos, também pressionaria uma alta da moeda norte-americana. Como estes são movimentos bem conhecidos do mercado, os investidores apenas antecipam para o presente o que esperam que aconteça no futuro. Se acreditam que os juros sobem nos Estados Unidos, tratam hoje de pedir juros mais altos no Brasil, derrubam os preços das ações e puxam para cima a cotação do dólar. Mercados hoje Na sequência, acompanhe as notícias sobre como foi o mercado de juros, Bolsas e dólar nesta quarta-feira.