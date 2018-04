Neste sábado começa a ser liberado FGTS até R$ 100 A Caixa Econômica Federal começa a liberar neste sábado o dinheiro do crédito complementar do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para os trabalhadores que têm até R$ 100,00 a receber. Só devem procurar as 1.200 agências da instituição, que estarão abertas neste sábado exclusivamente para este atendimento, os trabalhadores nascidos no mês de janeiro. No próximo sábado, dia 17, começa o pagamento para os nascidos no mês de fevereiro. A partir da terceira semana de atendimento, dia 24 de agosto, a Caixa já terá condições de acumular a demanda dos trabalhadores nascidos nos meses de março e abril. Uma semana depois, no sábado dia 31, podem procurar a Caixa as pessoas nascidos em maio e junho. Segundo o Superintendente Nacional do FGTS, Joaquim Lima, a liberação do dinheiro para quem tem até R$ 100,00 a receber será feita de forma facilitada, com a apresentação apenas da carteira de identidade e do número do Plano de Integração Social (PIS) ou da carteira de trabalho. Lima chamou a atenção para dois pontos importantes: têm dinheiro a receber do FGTS, por conta dos expurgos praticados durante os planos Verão (janeiro de 1989) e Collor 1 (abril de 1990), apenas os trabalhadores que tinham carteira assinada naquela época. E somente as pessoas que têm até R$ 100,00 de correção a receber é que estão dispensadas de comprovar o direito ao saque. Para os demais trabalhadores que têm direito ao crédito complementar do FGTS acima de R$ 100,00, Lima disse que a Caixa continuará exigindo os documentos que comprovam o direito ao saque, como o termo de rescisão do contrato de trabalho e o cartão de aposentado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Todos os trabalhadores com carteira assinada na época dos planos econômicos têm direito ao crédito complementar, mas só aqueles que foram demitidos sem justa causa, se aposentaram ou estão fora do mercado de trabalho formal podem sacar os recursos. De acordo com os dados da Caixa, do total de 113,8 milhões de contas de FGTS com direito ao complemento, 85 milhões têm saldo de até R$ 100,00. Essas contas pertencem a 34,4 milhões de trabalhadores. A Caixa estima em R$ 2,2 bilhões a injeção de recursos na economia por conta do saque de até R$ 100,00 reais.