Nestlé compra empresa de dietas por US$ 600 milhões O grupo alimentício suíço Nestlé anunciou nesta segunda-feira que comprou por US$ 600 milhões a empresa Jenny Craig, especializada em dietas de emagrecimento. A companhia adquirida oferece seus serviços em Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. "O aumento da obesidade e das desordens metabólicas resultantes são um problema de saúde da maior importância, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. A compra da Jenny Craig nos situa em uma posição privilegiada para ajudar muitos dos nossos consumidores", afirmou o presidente executivo de Nestlé, Peter Brabeck. O grupo suíço indicou que a compra reforçará a presença da Nestlé nos Estados Unidos, "o maior mercado de nutrição e de controle do peso", e que a equipe de Jenny Craig continuará no comando da empresa, cuja atividade passará a ser um novo pilar dentro do setor de nutrição da companhia. O grupo Jenny Craig, fundado em 1983, tem uma linha de alimentos pré-cozidos e oferece aos consumidores conselhos nutricionais e programas personalizados para perda de peso nos mais de 600 centros englobados sob sua marca.