Nestlé compra unidade da Novartis por US$ 2,5 bilhões A Nestlé, maior grupo de alimentos do mundo, está comprando o negócio de nutrição do grupo farmacêutico Novartis por US$ 2,5 bilhões, informaram as companhias nesta quinta-feira. O acordo, que foi alvo de grande especulação, vai levar a Nestlé à posição de segunda maior do mundo no crescente nicho de fornecimento de alimentação especializada para pacientes de hospitais. "Nós vemos dois negócios muito complementares que acreditamos que, colocados juntos, vão gerar rápido crescimento", afirmou o chefe de relações com investidores da Nestlé, Roddy Child-Villiers. A compra da unidade de nutrição ocorre após a Nestlé adquirir por US$ 600 milhões a companhia de alimentos dos EUA Jenny Craig, que produz uma variedade de produtos e serviços, como programas de controle de peso. A Novartis declarou que os lucros com a venda serão usados para fortalecer sua posição financeira, bem como fornecer flexibilidade estratégica adicional. A venda não inclui a divisão de comidas para bebê Gerber. Às 10h42 (horário de Brasília), as ações da Novartis e da Nestlé subiam 0,5% e 1,4%, respectivamente. (Com reportagem adicional de Sam Cage, Rupert Pretterklieber e Andrew Hurst, com Ben Hirschler em Londres)