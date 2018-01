Nestlé confirma projeto de nova fábrica no Sul do País A Nestlé reafirmou hoje, em evento da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), a intenção de construção de uma fábrica de lácteos no Rio Grande do Sul, cujo investimento somará R$ 120 milhões. A planta deve produzir leite em pó, leite condensado e creme de leite e visa atender à demanda do mercado interno e externo. Segundo informou o presidente da empresa, Ivan Zurita, mais de 50 municípios manifestaram o desejo de ter a fábrica e a definição do local onde será instalada deve sair até outubro. Hoje a Nestlé compra no Estado cerca de 1 milhão de litros de leite por dia e estima que o volume adquirido pode chegar a 3 milhões de litros ao dia. Esta será a segunda unidade fabril da Nestlé no Estado, pois a empresa já opera uma fábrica de ração animal.