Nestlé: erro na embalagem de ovo de Páscoa diet A falta da inscrição obrigatória por lei na embalagem do ovo de Páscoa Nestlé Classic Diet de 240 gramas - " Diabéticos: contém sacarose e frutose naturalmente presentes no cacau" - fez com que a Nestlé publicasse ontem um comunicado em jornais alertando sobre a ausência dessa informação na embalagem do ovo. Os técnicos da Fundação Procon-SP - órgão vinculado à Secretaria de Justiça de São Paulo - esclarecem que, além de anunciar o alerta, a empresa deveria recolher imediatamente esses produtos do mercado ou então afixar em todos eles etiqueta com as informações exigidas pela lei. Segundo o Procon, a empresa será intimada a prestar esclarecimentos e adotar as providências necessárias para garantir a saúde e segurança da população. Para isso, a Nestlé terá que enviar um ofício sobre as características do produto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e à Associação dos Diabéticos. Os consumidores diabéticos que eventualmente tiverem adquirido o produto devem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa pelo telefone 0800-112411, de segunda-feira a sexta-feira, das 7h00 às 20h00, ou pelo endereço eletrônico falecom@nestle.com.br.