Nestlé faz parceria com Bic para vender mais cereais A Nestlé fechou parceria com a Bic para aumentar as vendas de cereais no primeiro trimestre de 2003. As duas empresas vão dividir R$ 2 milhões em investimentos numa campanha que tem como mote a volta às aulas. Na compra de um cereal da marca Nestlé - Nescau, Crunch, Estrelitas, Corn Flakes, Snow Flakes, Moça Flakes - o consumidor será presenteado com uma lapiseira Bic Sunnies Fun, que vem com cinco modelos diferentes. Serão distribuídas mais de um milhão e meio de unidades. De acordo com assessoria de imprensa da Nestlé suíça, a companhia projeta um aumento de vendas ao redor de 20% dos cereais matinais em relação ao primeiro trimestre de 2002. Para reforçar a campanha, um filme de 30 segundos, criado pela agência McCann Erickson, irá ao ar na primeira quinzena de fevereiro. Produzido pela Film Planet, o comercial será veiculado nas principais emissoras de TV das Regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste. No filme, um garoto promete surpreender os colegas ao levar para a sala de aula, em vez do tradicional estojo, uma caixa de Nescau Cereal, de onde retira a sua lapiseira Bic Sunnies Fun.