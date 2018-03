Nestlé investe em pratos prontos, temperos e caldos A Nestlé apresentou hoje lançamentos em pratos prontos, temperos em pó e caldos da linha Maggi: respectivamente Delícias de Carne, Meu Segredo e As Mais Pedidas. Para o desenvolvimento e marketing dos produtos, a empresa destinou R$ 20 milhões e espera que, com eles, as vendas de cada categoria cresçam entre 10% e 50% neste ano em relação ao anterior. Com o lançamento na área de temperos, a empresa estima um aumento de 30% no volume de negócios em relação a 2002. Este mercado movimenta 77 mil toneladas por ano e gera receita ao redor de R$ 390 milhões. Já a linha ´As Mais Pedidas´ deve gerar incremento de 10% nas vendas da Maggi no setor de caldos neste ano na comparação com 2002. Segundo a Nestlé, esse segmento produz anualmente ao redor de 28 mil toneladas e fatura perto de R$ 470 milhões/ano. A linha de caldos está dividida em caldos para sopas, caldos para molhos de tomate e caldos para arroz. O investimento total em marketing realizado pela marca suíça está orçado em R$ 350 milhões este ano, enquanto o desembolso em linhas e equipamentos totalizará US$ 150 milhões, em 2003. De acordo com o presidente da Nestlé, Ivan Zurita, o faturamento da empresa deverá crescer o dobro do PIB este ano.