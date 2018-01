Diante da queda do mercado global de chocolate, Nestlé investe em produtos finos

VEVEY - A dona da marca KitKat, Nestlé, está intensificando sua abordagem em produtos de alto padrão para conseguir manter sua receita diante da queda nos volumes globais de chocolate no mundo. Segundo a empresa Euromonitor, os volumes globais de produção de chocolate caíram 1,1% em comparação com o ano passado. Nos Estados Unidos, o maior mercado de chocolate do mundo, o consumo atingiu o pico em 2005 e diminuiu em cerca de 3% nos últimos 10 anos, de acordo com a consultoria UBS. Entretanto, a receita das empresas cresceu, em média, 3% ao ano desde 2001. Isso porque as companhias estão vendendo produtos mais focados na saúde - com sabores complexos, ingredientes orgânicos e menos açúcar - o que os tornam mais caros.

Com os consumidores buscando cada vez mais um chocolate sofisticado, a Nestlé tem trabalhado para posicionar algumas de suas marcas no mercado premium. O Kitkat, por exemplo, correu algumas lojas no Japão em uma edição limitada coberta por uma folha de ouro - vendido por cerca de US$ 20 na moeda local.

Em março, a empresa disse que iria investir cerca de 60 milhões de euros em três anos para tornar global a sua marca de chocolate italiano Baci Perugina. A gestora de Marca da Nestlé, Valria Norreri, está à frente do projeto. "Os resultados das vendas em diversos países confirmam que o produto tem potencial para vencer em mercados estrangeiros", disse.

A Nestlé registrou lucro líquido de 4,1 bilhões de francos suíços (US$ 4,2 bilhões) no primeiro semestre de 2016, uma retração de 8,9% na comparação com os 4,5 bilhões de francos suíços reportados em igual intervalo do ano passado. O resultado, divulgado ontem pela empresa, foi influenciado pelos fracos preços globais, pouca demanda em mercados importantes como a China e a valorização do franco suíço.

A indústria de chocolate tem se consolidado nas últimas décadas. Os seis maiores players do mercado controlam 60% do mercado mundial, disse a Euromonitor.