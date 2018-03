Nestlé muda CEO para impulsionar alimentos saudáveis

NOVA YORK - A Nestlé anunciou como novo CEO Ulf Mark Schneider, executivo de tradição na indústria de cuidados com a saúde. Schneider, que tem 51 anos, assume o comando da empresa em 1º de janeiro. A mudança faz parte da política da multinacional de alimentos, que na última década tem aumentado o portfólio com produtos mais saudáveis, acompanhando as transformações do mercado. PepsiCo, General Mills e Kraft Heinz também investiram pesado para criar marcas mais nutritivas e reformular o seu portfólio.

Schneider tem experiência de 13 anos na empresa alemã de cuidados com a saúde Fresenius SE, que administra hospitais, fabrica equipamentos médicos e fornece medicamentos e produtos nutricionais. A Nestlé investe há anos em diversas empresas de cuidados com a saúde que vão além de suas plataformas. No início desse ano, a empresa se juntou com uma fabricante de biotecnologia dos Estados Unidos para desenvolver produtos destinados a restaurar o equilíbrio bacteriano no sistema digestivo. Ela tem expandido também sua atuação em "alimentos médicos" para ajudar a prevenir, tratar ou gerenciar problemas de metabolismo, câncer e obesidade.