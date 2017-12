Nestlé nega interesse em comprar partes da Parmalat A Nestlé SA afirmou que não está interessada em comprar partes da italiana Parmalat Finanziaria SpA. Um jornal suíço publicou reportagem no fim de semana informando que a Nestlé é uma possível compradora de partes da Parmalat. O jornal também mencionava a francesa Danone como outra possível interessada. De acordo com analistas, a Nestlé está bem equipada para fazer uma grande aquisição, já que tem disponível um caixa bilionário. A Parmalat sofre ameaça de uma concordata por causa de problemas de liquidez expressivos. As informações são da Dow Jones.