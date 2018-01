Nestlé retoma produção de macarrão instantâneo na Índia

A Nestlé anunciou nesta terça-feira que retomou a produção de macarrão instantâneo da marca Maggi na Índia, após a realização de novos testes, que apontaram que o produto é seguro para consumo. Assim, a companhia deve voltar a vender macarrão instantâneo no país, meses após um escândalo de segurança alimentar levar ao recall.

A Nestlé informou a reabertura de três fábricas na Índia, mas alertou que "novas amostras desses lotes recém-produzidos serão enviadas para testes. Iniciaremos as vendas apenas após a aprovação". Representantes da empresa afirmaram que os procedimentos de testes podem demorar semanas e dessa forma, o macarrão instantâneo não deve voltar às gôndolas do país antes do fim de novembro.

Em junho, o governo da Índia proibiu a venda do macarrão instantâneo 2-Minute Noodles, alegando que o produto continha altos níveis de chumbo. A Nestlé afirmava que testes próprios não haviam detectado a presença de metais tóxicos e uma decisão judicial determinou que as autoridades indianas realizassem novos testes. Fonte: Dow Jones Newswires.