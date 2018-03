Nestlé suspende lançamentos devido à alta da matéria-prima O presidente da Nestlé, Ivan Zurita, afirmou que dos 60 lançamentos de produtos programados para 2003, cerca de 20 deles foram suspensos por conta dos aumentos da matéria-prima. "Os altos custos levaram a Nestlé a suspender lançamentos nos setores de chocolate e lácteo e alguns na área de culinária", disse Zurita durante doação de um milhão de produtos da marca à Pastoral da Criança, indicada pelo Programa Fome Zero para receber os alimentos. "O cacau e o açúcar tiveram aumentos superiores a 200% desde o ano passado", afirma. Indagado sobre os reajustes de preços praticados pela empresa suíça no primeiro quadrimestre, ele respondeu que a companhia "conseguiu repassar para o preço final dos produtos cerca de 60% dos custos arcando com os outros 40%". Apesar da remarcação em todas as categorias, a Nestlé registrou uma alta de 39% no faturamento nos primeiros quatro meses de 2003 ante o mesmo período do ano passado. "Isso não significa aumento de vendas. Reflete apenas o reajuste dos preços", alegou Zurita, ao afirmar que o volume fabricado empata com a produção registrada entre os meses de janeiro e abril de 2002. O presidente da empresa fez questão de ressaltar ainda que as vendas estão estagnadas se for considerada a compra da Chocolates Garoto pela Nestlé em março do ano passado. "A Garoto não pegou todo o primeiro quadrimestre de 2003 por ter sido adquirida em março", acrescentou. Questionado se a Nestlé, assim como várias fabricantes de alimentos, irá optar por investir em aumentar o portfólio de produtos de menor valor agregado, negou. Mas explicou que a estratégia da companhia tem sido a segmentação por tamanho. "Em várias categorias fabricamos produtos em embalagens menores com preços mais baixos", disse.