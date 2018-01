Nestlé tem 150 dias para vender ativos da Garoto A Nestlé terá 150 dias de prazo para vender todos os ativos adquiridos, a partir da publicação da decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) de impedir a compra da Garoto. Caso descumpra o prazo, a multinacional terá que pagar multa diária de R$ 30 mil. É o que determinou o relator do processo, conselheiro Thompson Almeida Andrade, na votação de hoje, que terminou em 5 a 1. A Nestlé terá 20 dias, a partir da publicação da decisão no Diário Oficial da União, para apresentar a empresa que fará a avaliação dos preços e alternativas de pagamento para a venda dos ativos da Garoto comprados por ela. A partir daí, essa empresa terá 40 dias de prazo para entregar a avaliação ao Cade. Serão contados outros 90 dias até que 100% dos ativos colocados à venda sejam transferidos ao novo comprador.