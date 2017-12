Nestlé tentará todos os caminhos em relação à Garoto A Nestlé informou que tentará todos os caminhos para fazer frente às preocupações competitivas em torno da aquisição da Garoto. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) vetou ontem, por 3 a 2, o plano da Nestlé de reestruturação da Garoto, que incluía a venda de algumas marcas, equipamentos e direitos. O porta-voz da Nestlé, Francois-Xavier Perroud, disse que a companhia vai estudar a decisão do Cade para buscar uma alternativa aceitável. Perroux declarou que a Nestlé considera a aquisição como de importância estratégica, apesar de o impacto sobre os lucros não serem amplos. Reflexo na Bolsa Em Zurique, as ações da Nestlé são negociadas em baixa de 0,8% hoje. Analistas afirmam que a decisão não deverá afetar o lucro da Nestlé, mas representa um revés na estratégia da companhia para a América. O analista James Amoroso classificou o episódio de "bizarro", destacando o prazo de dois anos entre o anúncio do negócio e a decisão do Cade de reprová-lo. As informações são da Dow Jones. As informações são da Dow Jones.