Nestlé vai distribuir casas e ajudar o Fome Zero O presidente da Nestlé, Ivan Zurita, anunciou hoje que a empresa vai distribuir 248 casas, uma por dia entre abril e dezembro, no valor de R$ 40 mil cada uma. Esta será a principal ação de marketing da empresa no ano. A Nestlé também doará o equivalente ao preço das casas em produtos para instituições de vários Estados que serão beneficiadas pelo Programa Fome Zero. A campanha publicitária ?Nestlé e você. Junta Brasil? começa a ser veiculada no sábado e terá como garotos propagandas os apresentadores Gugu (do SBT) e Faustão ( da TV Globo). Uma forma de empresa dividir a campanha que, no ano passado, privilegiou o SBT com ?Nestlé e você no Show do Milhão?.