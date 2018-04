NET cobra aluguel pelo conversor do ponto extra

A operadora de TV por assinatura NET passou a cobrar esta semana R$ 19,90 por mês pelo aluguel do conversor do ponto extra. A medida, segundo o presidente da NET, José Antonio Félix, atende à determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que proibiu a cobrança pela programação do ponto extra, mas permitiu que as operadoras cobrem pela instalação, equipamento e manutenção. "A cobrança que é feita hoje é de locação do equipamento necessário para assistir à televisão em outros pontos da casa. A programação continua gratuita",disse o diretor executivo de relações institucionais da NET, André Borges. Já a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo (Procon-SP) diz que a cobrança é uma manobra da operadora para driblar a resolução da Anatel. "A Anatel disse que ficaria atenta a qualquer tentativa de mascarar a cobrança pelo ponto extra, que está ocorrendo nesse caso", disse o diretor de atendimento da entidade, Evandro Zuliani. As novas regras para o ponto extra foram aprovadas pela Anatel em abril, mas, na prática, não entraram em vigor porque existe uma liminar, concedida pela Justiça Federal de Brasília, que permite a cobrança também da programação do ponto adicional. A Anatel aguarda um posicionamento da Justiça sobre o tema, uma vez que já alterou a resolução, conforme pedia a liminar. A agência também informou que a cobrança de aluguel do conversor feita pela NET não fere o regulamento. Zuliani disse que uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro já determinou a cobrança de multa para a operadora que mantiver a cobrança do ponto extra. "A Justiça entende que a liminar não prejudica a entrada em vigor da nova regra." A Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Pro Teste), encaminhou um pedido à Anatel para que a agência regule a cobrança de aluguel ou taxa de manutenção, como forma de evitar a manobra de compensação das operadoras. "Senão, toda essa conquista, essa luta, pode ser prejudicada", disse a coordenadora da Pro Teste, Maria Inês Dolci. Já Zuliani, do Procon-SP, disse que o cliente deve reclamar à Anatel e entidades de defesa do consumidor ao notar a cobrança da taxa de aluguel. "Se isso não era cobrado antes, então caracteriza uma quebra do contrato. Se for para um novo contrato, significa o mascaramento da cobrança do ponto extra." Os diretores da NET explicaram que, se o cliente não quiser pagar pelo conversor, pode ter acesso aos canais abertos de televisão ligando a TV diretamente à rede. Para ver no ponto adicional os demais canais, o cliente terá de pagar pelo conversor. O presidente da NET disse que o cliente não se interessa por comprar o conversor. "Ninguém quer comprar", afirmou, sem precisar quanto o equipamento custaria se fosse pago em uma única vez.